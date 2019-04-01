20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا للمقاولون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا على ستاد الجيش بالسويس للأسبوع الـ26 بمسابقة الدوري، والتي ضمت 20 لاعبا.

وجاءت قائمة الدراويش على النحو التالي: في حراسة المرمى: "محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب..وفي خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطي "دونجا" – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو..وفي خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو".

