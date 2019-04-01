مظاهرة في موريتانيا تطالب بالإفراج عن مدونين معارضين

تظاهر في موريتانيا، اليوم، نشطاء وأقارب مدونين موريتانيين معارضين وضعا رهن الحبس الاحتياطي على خلفية التحقيق في معلومات قاما بنشرها تتعلق بوجود ملياري دولار مجمدة في حساب بنكي بدولة الإمارات العربية المتحدة تعود ملكيتها لمسؤولين موريتانيين مقربين من الرئيس الموريتاني.



وطالب النشطاء بالإفراج الفوري عن الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي اللذين أحالهما القضاء الموريتاني إلى السجن على خلفية التحقيق.



وطالبت منظمات موريتانية مناهضة للفساد النيابة العامة بفتح تحقيق في المزاعم بوجود عمليات فساد كبيرة حول قصة الملياري دولار.



وأفضى التحقيق إلى أن القصة مختلقة ويراد بها الإساءة لسمعة موريتانية والإضرار باقتصادها وبنظامها المالي.



وناشد النشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التدخل السريع للإفراج عن المدونين، واصفين سجنهما بالمخالف للحرية وبالتعدي على حرية الرأي والنشر.