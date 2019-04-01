برلماني أوروبي يحمّل ماي مسؤولية الفوضى بشأن "بريكست"

حمّل رئيس مجموعة الليبراليين في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، مسؤولية الفوضى السائدة في قضية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقال فيرهوفشتات -الذي يضطلع أيضا بمسؤولية رئاسة الفريق البرلماني الأوروبي المكلف بمعاينة ملف (بريكست)- إن ماي هي من نظّم ودفع باتجاه عمليات تصويت متكررة تمهيدا لسيناريو انسحاب بريطانيا بدون اتفاق، معتبرا أن في الأمر استراتيجية معدة بعناية منذ اليوم الأول، بحسب وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وكان فيرهوفشتات قد قال أمس الأحد إن السياسيين في بريطانيا يضعون مصالح أحزابهم فوق مصلحة البلاد العليا.



وعلى الرغم من موقفه "القاسي" تجاه ماي، عبّر البرلماني الأوروبي عن أمله في أن يتم إيجاد حل يسهم في فك جمود قضية (بريكست) خلال الأيام القادمة، قائلا: "إنني متفائل بإمكانية حدوث اختراق لصالح الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي".



يُذكر أن البرلمان البريطاني لا يزال منقسمًا بشأن الطريق الواجب سلوكها لتنفيذ (بريكست)، حسب نتائج استفتاء يونيو عام 2016، التي أظهرت رغبة 52% من البريطانيين في ترك الاتحاد الأوروبي.