عروض فنية وورش متنوعة بقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث؛ حيث نظم قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا مسابقة ترفيهية بين الأطفال في كرة القدم تابعة لمشروع "مدارسنا بالألوان" بمدرسة كفر تصفا الإبتدائية المشتركة.



كما أقام قصر العمال شبرا الخيمة عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، بمنتدى الحى الحادى عشر، بقيادة المايسترو محمد عبد اللاه، بالإضافة إلى عرض آخر بمكتبة المستقبل، بينما أقيمت مجموعة من الورش المتنوعة بمدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين منها ورشة بعنوان "مبادئ الحاسب الآلي" بنادي تكنولوجيا والمعلومات، إلى جانب ورشة طين أسواني بقسم الفنون التشكيلية، وإكتشاف مواهب بنادي الطفل.



وفى سياق آخر؛ اختتمت الورشة الفنية للتطريز المقامة بجمعية الندى، التى تضمنت عمل مفارش من الحرير والخرز والخيوط، ولوحات من الخرز والخيوط، وذلك ضمن برنامج مطروح عاصمة للثقافة.