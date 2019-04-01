التحالف العربي: الحكومة الشرعية تسيطر على 85% من المناطق اليمنية

أكد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحكومة اليمنية سيطرت على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال المالكي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم- إن التحالف يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استهداف قدرات المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أن الميليشيات تعيق إيصال سفن المساعدات إلى محافظة الحديدة.



وأضاف أن الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، محذرا من أن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي الانقلابية يطيل أمد المعركة في اليمن.