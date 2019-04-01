رئيس وزراء أرمينيا يشكر الكرملين على الدور الروسي في مفاوضات قرة باغ

أطلع رئيس الوزراء الأرمني نيقولاي باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم، على نتائج الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في فيينا في 29 مارس الماضي حول نزاع قرة باغ.



وأعرب رئيس الحكومة الأرمينية، بحسب بيان للمكتب الصحفي للكرملين، عن شكره للجانب الروسي على دور الوساطة في المفاوضات حول منطقة قرة باغ.



وناقش باشينيان وبوتين قضايا مختلفة على جدول أعمال التعاون الأرمني- الروسي، وأشارا إلى أهمية اجتماع اللجنة الحكومية الأرمنية- الروسية، المقرر عقده في 4 أبريل في موسكو، والقضايا التي تناقش في إطاره، وإلى وجود إمكانيات لتوسيع حجم التجارة الثنائية.



وتبادل الطرفان أيضًا الآراء حول عمليات التعاون والتكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا لمواصلة المساعدة في إيجاد حلول للنزاع، بما في ذلك من خلال مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وكان الرئيس الآذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد اتفقا خلال اجتماعهما في فيينا، يوم الجمعة الماضي، بحضور الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك، على مواصلة الحوار المباشر حول قضية إقليم قره باغ.



يُذكَّر أن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا تدهورت في نهاية الحقبة السوفيتية على خلفية اندلاع الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي في فبراير عام 1988 بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وقتذاك، ومن ثم إعلانه (في عام 1991) الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.



وبدأت المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.