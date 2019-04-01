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محافظات
الإثنين 01/أبريل/2019 - 05:11 م

محافظ قنا يشيد بدور الإعلام في دعم سياسة الدولة

محافظ قنا يشيد بدور
أ ش أ
dostor.org/2575344

أكد محافظ قنا عبد الحميد الهجان، أن القيادة السياسية تعطي اهتمامًا كبيرًا لمحيطها العربي والأفريقي وهو ما يؤكده توليها لرئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يعكس حسن إدارة القيادة السياسة تجاه دول القارة، مشيدًا بدور الإعلام في دعم سياسة الدولة التي تهدف إلى توطيد العلاقات وإحداث تنمية حقيقية تنعم بها كافة شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الاثنين، في الندوة التي نظمتها جامعة جنوب الوادي بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال حول "أطر التعاون الأفريقي ودور الإعلام في تعزيز مسارات التنمية الأفريقية" بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتورة أمل كحله سفيرة المرأة بجامعة الدول العربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجمع كبير من طلاب الكلية.

وأوضح الهجان أن الدولة تسعى إلى بناء جسور التواصل بين الشباب العربي والأفريقي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقتان من خلال طرح الرؤى الشبابية للتغلب على التحديات المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة حريصة على استضافة وإقامة العديد من الأنشطة الطلابية المدعومة بأصحاب الفكر، لنقل الخبرات والتجارب الخاصة بهم لشباب الجامعة، لاسيما في ظل الظروف التي يتعرض لها الوطن من خلال ترويج الشائعات المغلوطة عبر قنوات الاتصال المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد إعداد كتيب يتضمن معلومات دقيقة عن الدول المشاركة في كأس الأمم الأفريقية سيتم توزيعه خلال فترة إقامة البطولة؛ بهدف توعية وتثقيف الشباب للتعرف على ثقافات وتاريخ دول القارة.

وبدوره، أكد عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اللواء حمدي بخيت أن مصر لديها القدرة على قيادة المنطقة وتاريخها نحو أفريقيا يؤكد ذلك، فهي تحظى بثقة العديد من دول المنطقة للحكمة التي يتمتع بها أسلوبها في معالجة الكثير من القضايا، مؤكدًا قدرة الأجهزة والمؤسسات المصرية بما تملكه من أدوات على تقديم الدعم للدول الأفريقية.

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