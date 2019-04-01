مسئولون أوروبيون يتوقعون مغادرة بريطانيا الاتحاد في 22 مايو

توقع مسئولون مطلعون في بروكسل على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مغادرة بريطانيا الاتحاد بحلول يوم 22 من شهر مايو المقبل إذا ما قام مجلس العموم البريطاني مساء اليوم بدعم اتفاق بشأن إقامة اتحاد جمركي بينهما خلال عملية تصويت إرشادي مرتقبة في البرلمان البريطاني غير ملزمة للحكومة.



وقال المسئولون الأوروبيون - حسبما نقلت صحيفة (جارديان) البريطانية في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إن القادة الأوروبيين قد يوقعوا على الإعلان السياسي للخروج في يوم 10 أبريل الجاري والذي يحدد مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد إتمام الخروج.



وأوضحت الصحيفة أن نية الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق "طموح" بشأن الرسوم الجمركية سوف يتم إدراجه على نحو عاجل في الإعلان السياسي، وتوقيعه بصورة رسمية خلال قمة للقادة الأوروبيين يوم 10 أبريل الجاري.



ويتوقع الاتحاد الأوروبي أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، فإن البرلمان البريطاني من شأنه أن يوافق على جميع تشريعات الخروج اللازمة بنهاية شهر مايو المقبل حتى يتم تجنب إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة في بريطانيا.



من جانبه، قال مستشار رئيس البرلمان الأوروبي في فيرهوفشتات إن ثمة أغلبية تؤيد وجود اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في هذه الحالة، فإن الجانب الأوروبي مستعدا لإعادة التفاوض من أجل إدراج بنود تتعلق بإقامة اتحاد جمركي بين لندن وبروكسل بعد بريكست.



ومن المقرر أن يشارك النواب البريطانيون مساء اليوم في جولة ثانية من التصويت الإرشادي غير الملزم للحكومة من أجل إيجاد حل مُحتمل لـ"مأزق" بريكست.