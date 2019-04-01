شاهد.. مهارات تفوق الخيال بتنس الطاولة

برز الفتى الأمريكي نيك روود، البالغ 14 عاما، في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، بموهبة جديدة برياضة تنس الطاولة.



وانتشرت عدة مقاطع فيديو للفتى روود وهو يقوم بضرب الكرات بصورة غير تقليدية، لمحاولة إسقاط أحجار الدومينو أو لإسقاط الكرات داخل أكواب صغيرة وتمريرها داخل حلقات ضيقة.



وحصدت تلك الفيديوهات على حسابه في اليوتيوب وإنستجرام مئات آلاف المشاهدات، ولاقت إقبال العديد من المتابعين.



وبدأ "روود" بتصوير خدع ضرب كرات تنس الطاولة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهور قليلة فقط، ووصل عددها إلى أكثر من 100 فيديو.



وبدأ الفتى الموهوب والذي أطلق على نفسه لقب "طفل البينج بونج" ممارسة رياضة تنس الطاولة بشكل احترافي منذ 3 سنوات.