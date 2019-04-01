جامعة دمياط تستقيل لجنة طبية عكسرية للكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة

استقبلت جامعة دمياط، اليوم الإثنين، اللجنة الطبية العسكرية من القوات المسلحة، للكشف على الحالات من الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة دمياط والتى تستوجب الإعفاء من التجنيد، حيث استقبلت الجامعة أكثر من 250 حالة سواء من طلاب جامعة دمياط أو غيرها من الجامعات الخاصة والأزهرية والمعاهد الكائنة بمحافظة دمياط أو حتى من أبناء المحافظة من غير الدارسين بالجامعات.



استقبل الدكتور محمد دعدور رئيس الجامعة، اللجنة، بحضور مدير منطقة التجنيد والتعبئة بالمنصورة والفريق الطبي المصاحب له، ورئيس التجنيد والتعبئة بمحافظة دمياط، وقائد الاتصال العسكري بالجامعات والمعاهد بدمياط.



وبدأ توقيع الكشف وتوفير الراحة والأمان للحالات وأسرهم، وتفضلوا بالترحيب بالحالات وذويهم، وتم الرد على كافة الأسئلة المطروحة من أولياء أمور الطلاب والحالات.



وخصصت الجامعة غُرف مناسبة للفريق الطبى لتوقيع الكشف بشكل يضمن راحة الأطباء العسكريين، وخصوصية الحالات، وخصصت الجامعة عدد 8 كراسى متحركة لنقل الحالات التى لا تستطيع القدرة على المشى من باب السيارة إلى مكان الكشف.