نائب محافظ الوادي الجديد: الدولة تولي اهتماما كبيرا لرعاية الأسرة المصرية

أكدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لرعاية وتنمية الأسرة المصرية، من خلال برامج رعاية وتنمية وحماية اجتماعية في شتي المجالات.



وجاء ذلك خلال تكريم نائب المحافظ، اليوم الإثنين، للأمهات المثاليات من السيدات العاملات بديوان عام المحافظة، في احتفالية نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بالديوان، وحضرها عدد كبير من أهالي المكرمين، في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بالاهتمام بالمرأة المصرية علي أرض المحافظة وتقدير دورها في رعاية أسرتها.



وخلال الاحتفالية تم تكريم 14 أمًا مثالية تم اختيارهن من خلال لجنة متخصصة لدورهن البارز في تحملهن المسؤولية في رعاية أسرهن، وتم تكريم آمال عبد الشهيد والدة الدكتورة دعاء عاطف عبد السلام "شهيدة العلم" التي راحت ضحية حادث الطائرة الإثيوبية الشهر الماضي.

