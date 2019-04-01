الأمم المتحدة تخصص 4.3 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمخيم الهول بسوريا

خصص الصندوق الإنساني السوري التابع للأمم المتحدة مبلغ 4.3 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمخيم (الهول) للنازحين شمال شرقي سوريا.



وذكر مكتب الأمم المتحدة في سوريا، أنه سيتم صرف هذه الأموال على شراء الخيام والأغطية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة، وتوسيع المخيم.



من جانبها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا كورين فليشر إن هذه الأموال ستوفر مساعدة فورية لعشرات الآلاف من سكان المخيم، وخاصة النساء والأطفال الذين يشكلون 90% من نزلائه، وستشارك 42 منظمة في تقديم المساعدات في المخيم.



وأضافت أن الصندوق الإنساني السوري سيخصص من الاحتياطي العام لديه مبلغ 12 مليون دولار لتنفق على تقديم الخدمات في مجال الرعاية الصحية والتغذية والمياه والتعليم وغيرها من الخدمات، كما يعتزم تخصيص 80 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث بلغت قيمة المساعدات للعام الماضي حوالي 37 مليون دولار.



يُذكر أنه تم تأسيس الصندوق في عام 2014 برعاية بلجيكا والنرويج وكندا وقطر وبريطانيا ودول أخرى، ويزيد عدد نازحي (الهول) على 73 ألف شخص، يعيش 19 ألفا منهم في الخيام، وبانتظار توسيع المخيم.