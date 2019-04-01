رئيس "الأعيان الأردني" يؤكد أهمية دور السعودية ومصر في الأمن العربي

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل بن عاكف الفايز، اليوم الإثنين، أهمية الدور المحوري للسعودية في الاستقرار والأمن العربي إلى جانب جمهورية مصر العربية.



ونوه الفايز -خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- بمواقف السعودية الداعمة لبلاده لتجاوز أزمته الاقتصادية والوفاء بما التزمت به في القمم العربية، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين، مشيرا إلى امتداد هذه العلاقات التاريخية منذ عهد الملك عبدالعزيز والملك عبدالله الأول بن الحسين.



ومن جهته، أكد "آل الشيخ" عمق العلاقة الأخوية التي تجمع السعودية والأردن تحت قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجًا يقتدى في العلاقات العربية والتضامن الأخوي.



وأوضح رئيس مجلس الشورى السعودي أن زيارة الفايز تأتي استكمالا للجهود المتواصلة للتعاون وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، خاصة تنسيق مواقف المجلسين حيال مختلف القضايا العربية والقضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين المجلسين.



وعقب ذلك، وقع الجانبان مذكرة تعاون بين مجلس الشورى السعودي ومجلس الأعيان الأردني، تهدف إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين الطرفين، لتعزيز التعاون واقتراح آليات وخطط لتفعيل التفاهم المشترك بينهما على المستوى الإقليمي والدولي والعمل على التنسيق بين وفدي المجلس في المحافل الدولية والإقليمية.