المدير الفني للزمالك يطالب اللاعبين بالفوز على سموحة لمواصلة صدارة الدوري

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز على سموحة بعد غد الأربعاء في الدوري الممتاز ومواصلة تصدر الدوري.



ويلتقي الزمالك مع فريق سموحة بعد غد في ملعب ستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري.



وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم بملعب النادي، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدوري، وقام المدير الفني خلال الجلسة بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.



وشهدت التدريبات انتظام لاعبي الفريق الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الأهلي الأخير بالدوري الممتاز، بعدما قرر جروس في وقت سابق انضمامهم في التدريبات أمس بصفة اختيارية، وتواجد البعض منهم للاستشفاء بينما حصل الباقون على راحة أمس.