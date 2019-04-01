"المحرصاوي" يبحث سبل التعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

بحث الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سبل التعاون المثمر مع وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أسفر عن اعتماد 14 كلية من كليات الجامعة، وجار استكمال متطلبات اعتماد 7 كليات أخرى خلال المرحلة المقبلة.



ووجه المحرصاوي -في بيان اليوم- الشكر للدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على دعمها لجامعة الأزهر، والدكتورة راجية طه عميدة كلية الصيدلة جامعة الأزهر الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم الأزهري.



وناقش "المحرصاوي" ووفد الهيئة القومية لضمان الجودة المعايير الأكاديمية الخاصة بجامعة الأزهر، وما يميز الجامعة بدراسة المواد الدينية لطلاب الكليات العملية حتى يكونوا نموذجا متميزا درس علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.



وأشار إلى عالمية رسالة جامعة الأزهر التي تنطلق من عالمية الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وما يمثله من قيمة روحية ومكانة علمية للمسلمين، والتزامها بالمنهج الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخر.



وأوضح أنه يدرس بالجامعة حوالي 23 ألف طالب وافد من 108 دول على مستوى العالم، يدرسون في الكليات النظرية والعملية، ما يؤكد أن الأزهر الشريف هو واحد من أهم القوى الناعمة لمصر.



وقال إن جامعة الأزهر بها 84 كلية وخمسة فصول ملحقة بها، فضلا عن 52 مركزا بحثيا، وتمتد كليات الجامعة من أسوان إلى الإسكندرية، ويتبعها ستة مستشفيات إضافة لمستشفيات الطلاب.



ويذكر أن هناك 7 كليات تقدمت بملفات الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار مراجعة وزيارة هذه الكليات، لتلحق بمختلف كليات الجامعة الـ14 التي تم اعتمادها من قبل.