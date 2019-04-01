القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
القبلة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 04:54 م

"المحرصاوي" يبحث سبل التعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المحرصاوي يبحث سبل
أ ش أ
dostor.org/2575319

بحث الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سبل التعاون المثمر مع وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أسفر عن اعتماد 14 كلية من كليات الجامعة، وجار استكمال متطلبات اعتماد 7 كليات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ووجه المحرصاوي -في بيان اليوم- الشكر للدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على دعمها لجامعة الأزهر، والدكتورة راجية طه عميدة كلية الصيدلة جامعة الأزهر الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم الأزهري.

وناقش "المحرصاوي" ووفد الهيئة القومية لضمان الجودة المعايير الأكاديمية الخاصة بجامعة الأزهر، وما يميز الجامعة بدراسة المواد الدينية لطلاب الكليات العملية حتى يكونوا نموذجا متميزا درس علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.

وأشار إلى عالمية رسالة جامعة الأزهر التي تنطلق من عالمية الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وما يمثله من قيمة روحية ومكانة علمية للمسلمين، والتزامها بالمنهج الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخر.

وأوضح أنه يدرس بالجامعة حوالي 23 ألف طالب وافد من 108 دول على مستوى العالم، يدرسون في الكليات النظرية والعملية، ما يؤكد أن الأزهر الشريف هو واحد من أهم القوى الناعمة لمصر.

وقال إن جامعة الأزهر بها 84 كلية وخمسة فصول ملحقة بها، فضلا عن 52 مركزا بحثيا، وتمتد كليات الجامعة من أسوان إلى الإسكندرية، ويتبعها ستة مستشفيات إضافة لمستشفيات الطلاب.

ويذكر أن هناك 7 كليات تقدمت بملفات الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار مراجعة وزيارة هذه الكليات، لتلحق بمختلف كليات الجامعة الـ14 التي تم اعتمادها من قبل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ أقل من شهرين

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهرين

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ 3 شهر

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

معيط: "التأمين الصحي الشامل" بوابة العبور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقي يربح 4.9 مليار جنيه

هآرتس: تخفيف الحصار عن غزة بداية لسلسلة تنازلات إسرائيلية

ads
الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

الوزراء: فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين "شائعة"

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

اتحاد الكرة: مباراة الاتحاد والأهلي غدًا في استاد برج العرب

مدرب يوفنتوس يشك في لحاق رونالدو بمواجهة أياكس في دوري الأبطال

20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا للمقاولون

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

الوزراء: فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين "شائعة"

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

الرئيس نيوز

تعرف على كيفية تطبيق "الحد الأدنى للأجور" على القطاع الخاص

أسماء رجال أعمال منعتهم السلطات الجزائرية من مغادرة البلاد

البشير: مطالب السودانيين مشروعة لكن البعض حاول استغلالها

البورصة تربح 5 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.47%

نائب أسوان: لدينا 50 مدرسة آيلة للسقوط فى النوبة

كشكول

طارق شوقي يلتقي وفد مفوضية التعليم بمقاطعة تيانجين الصينية

"شوقي": نعمل على الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم الفني

البدء في إنشاء ورشة "لوبان" بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بالتعاون مع الصين

تعرف على حقيقة اعتبار "الثاني الثانوي" تجريبيًا هذا العام

التعليم تنشئ جروبات لطلاب أولى ثانوي للرد علي الشائعات

الأمصار

الرئيس السوداني يعين 3 وزراء جدد بالحكومة

تقارير إعلامية:التحقيقات مع رجال الأعمال بإشراف القيادة العليا للجيش

معلم بالسعودية يعتدي على طالبين ويعرض المال على أحدهما نظير سكوته

ولي العهد يطلق مفاجأة لأول مرة في تاريخ السعودية

رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعا بشأن منح علاوات العاملين في الدولة

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر

"نعش الولادة".. هيكل عظمي نادر لامرأة وضعت مولودها داخل قبرها

اتهامات لقائد أوركسترا "شتاتسكابيل" في برلين تخيم على البرنامج الجديد لأوبرا "شتاتسوبر"

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

غدًا.. الذكرى الـ12 لليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎