وزير الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة البطولات العربية في الكاراتيه طوال العام

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعداد مصر لاستضافة البطولات العربية في الكاراتيه طوال العام، وإقامة المعسكرات التدريبية لمنتخبات الدول العربية الشقيقة بالمنشآت الشبابية والرياضية التي تمتاز بها مصر، لافتًا إلى التعاون المثمر بين الاتحادين العربي والمصري للكاراتيه.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة، الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، بحضور محمد الدهراوي نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري للكاراتيه؛ لبحث التعاون المشترك، حيث رحب وزير الشباب والرياضة بزيارة رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه لمصر لحضور البطولة العربية لأندية الأبطال التي تقام باستاد القاهرة الدولي، متمنيًا له طيب الإقامة بمصر.



كما تطرق اللقاء إلى استعداد مصر والدول العربية لأولمبياد طوكيو 2020 على صعيد منافسات لعبة الكاراتيه التي تظهر لأول مرة في الأولمبياد بعد اعتمادها كلعبة أوليمبية، وكذا برامج تبادل الخبرات بين الدول العربية المختلفة في لعبة الكاراتيه.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه بحسن تنظيم مصر للبطولة العربية لأندية الأبطال، والمستوى المتميز لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة الأمر الذي يُبشر بتحقيق نتائج وميداليات في مختلف البطولات الدولية القادمة.