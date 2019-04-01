رنيم الوليلي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات الاسكواش

حافظت بطلة الاسكواش المصرية رنيم الوليلي على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات الاسكواش، الصادر اليوم الإثنين، برصيد 16 ألفا و295 نقطة.



ووفقا لتصنيف شهر أبريل الجاري، حسبما نشر الموقع الرسمي لرابطة محترفي الاسكواش، فإن نور الشربيني تأتي في المركز الثاني برصيد 14 ألفا و610 نقاط.



ومن ضمن اللاعبات العشر الأوائل بطلتان مصريتان أخريان هما نور الطيب صاحبة التصنيف الثالث عالميا، برصيد 8 آلاف و675 نقطة، ونوران جوهر السابعة برصيد 5 آلاف و560 نقطة.