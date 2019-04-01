حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة مواد مخدرة في التجمع الأول.



وأنكر المتهمان "حمدى. م"، و"كريم. ع " عاطلين، في تحقيقات النيابة، حيازتهما للمواد المخدرة وبيعها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها.



وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 26 قطعة حشيش، 2650 من متحصلات تجارتهما، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.