9 مايو.. الحُكم على 3 متهمين في "أحداث الإنتاج الإعلامي"

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، لجلسة 9 مايو المقبل للحُكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013.



ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.