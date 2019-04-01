ديلي ميل: العرب وجهوا صدمة قوية لإدارة ترامب في قمتهم الأخيرة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الزعماء العرب عقدوا قمتهم في تونس، وكان موضوعها الرئيسي هو أرض الجولان.



وتابعت أن العرب وجهوا صدمة جديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إدانة قمتهم بشكل رسمي قرار الإدارة الأمريكية باعتراف السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، معتبرين أن قرارات الإدارة الأمريكية لا قيمة لها.



وأضافت أن أمير قطر لم يستطع استكمال اجتماعات القمة في ظل المقاطعة العربية له، وغادر في وقت مبكر، وأثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادر تونس.



وأوضحت أن العرب أثبتوا موقفهم الغاضب من قرار ترامب برد فعلهم في القمة، حيث أثار غضب أقرب حلفائه، حتى إن القادة العرب نسوا خلافاتهم الداخلية، سواء المتعلقة بقطر أو الأزمة السورية، واتحدوا على موقف واحد، وهو الجولان أرض سورية عربية.