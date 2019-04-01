بالصور.. إقبال المواطنين اليوم بحملة "100 مليون صحة" بالغربية

شهدت نقاط الفحص بحملة "100 مليون صحة" في مرحلتها الثالثة لليوم الـ32 من انطلاق الحملة بالغربية، إقبالًا متزايدًا من المواطنين للكشف عن فيروس "سي" وفحصهم من الأمراض السارية "الضغط، السكر، السمنة، القلب".



ومن جانبه أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه تم فحص عدد 2145010 مواطنين في مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 129% من المستهدف اليومي، البالغ نحو 55.356 ألف مواطن.



يذكر أن المبادرة تستهدف المسح الطبي لـ 3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس "سي" والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا بدلًا من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين "الفترة الأولى من 9 صباحًا حتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً حتى 9 مساءً".