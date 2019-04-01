بعد راكيتيتش.. انتر ميلان يحضر البديل من برشلونة

كشفت تقارير صحف، ان إنتر ميلان الايطالي يرغب في الحصول على خدمات نجم وسط نادي ​برشلونة​ الاسباني، التشيلي الدولي ارتورو ​فيدال​ في حال فشل في التعاقد مع زميله ايفان ​راكيتيتش​.





فيدال غادر اليوفي الى صفوف بايرن ميونيخ في عام 2015، حيث قضى ثلاث سنوات في ألمانيا قبل الانتقال إلى الكامب نو هذا الصيف.





يتمتع صاحب الـ32 عامًا بشهرة واسعة في إيطاليا بعد فترة ناجحة في البيانكونيري، حيث تتراوح قيمته بين 25 و 30 مليون يورو وذلك بحسب توتو سبورت.





وشارك المحارب في 15 مباراة من اصل 29 في الدوري الاسباني خلال الموسم الحالي.