الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل تقدم التجارة وبيانات صينية

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الإثنين، مع استمرار أجواء التفاؤل التي سادت الربع الأول من العام بفعل تعاف مفاجئ في نشاط المصانع الصينية ومؤشرات جديدة على إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 146.42 نقطة بما يعادل 0.56 بالمئة ليصل إلى 26075.10 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.23 نقطة أو 0.50 بالمئة ليفتح عند 2848.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 70.92 نقطة أو 0.92 بالمئة مسجلا 7800.24 نقطة.