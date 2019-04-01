أتلتيكو مدريد يتبنى صفقة مزدوجة برتغالية

تبنت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني، عن قيامها بضرب صفقة مزدوجة قادمة من نادى بورتو البرتغالى، خلال الصفقات الصيفية للموسم الجديد 2019 – 2020، وهما لاعب الوسط المكسيكى هيكتور هيريرا والظهير الإيسر البرازيلى أليكس تيليس.





وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن أتلتيكو مدريد أصبح قريبا للغاية من إغلاق صفقة ثنائي بورتو، من خلال ضم هيكتور هيريرا فى صفقة انتقال حر، بينما سيدفع 30 مليون يورو من أجل المدافع البرازيلى أليكس تيليس.





أضافت الصحيفة أن اللاعب المكسيكى رفض جميع العروض المقدمة من إدارة ناديه لتجديد عقده، الذى ينتهى فى الصيف المقبل، واختار اللاعب الإنضمام إلى الروخى بلانكوس عن اللعب فى إيطاليا رفقة أحد العملاقين ميلان أو الإنتر.





بينما نجح أتلتيكو مدريد فى إقناع أليكس تيليس فى الإنضمام لصفوف الفريق على الرغم من العروض المغرية التى وصلت إليه، وسيدفع 30 مليون يورو فقط بدلا من 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقده.





ويحاول دييجو سيميونى المدير الفنى للروخى بلانكوس تعويض اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى، أمثال لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ ودييجو جودين إلى إنتر ميلان بجانب تقدم عمر فيليبى لويس الظهير الإيسر.