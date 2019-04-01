حبس 3 عاطلين بتهمة تكسير كافيه وسحل صاحبه في الأميرية

قررت نيابة الأميرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكسير كافيه وسحل صاحبه وطعنه بسلاح أبيض في الأميرية.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عماد. م"، "إبراهيم. ن"، و"ولاء. ز" عاطلين، اعترفوا بوجود خلافات عائلية مع المجني عليه وأثناء معاتبته نشبت بينهم مشاجرة وانتهت بطعن المجنى عليه.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام 3 عاطلين بسحل صاحب كافيه وطعنه بسلاح أبيض بعد تكسير الكافية الخاصة به.



وبالإنتقال والفحص تبين صحبة البلاغ وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.