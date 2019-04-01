تأجيل محاكمة سائق وربة منزل متهمين بالشروع في قتل مسنة بروض الفرج

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة سائق توك توك وربة منزل، متهمين بالشروع في قتل ربة منزل لسرقتها بروض الفرج، لجلسة 3 إبريل، لسماع الشهود.



جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "جابر ك م " 22 عامًا سائق توك توك، و"كريمة ح ح" 19 عامًا ربة منزل، أنهما في يوليو 2018 شرعا في قتل المجني عليها "عليه محمد حسن" بأن قاما بالتجول ليلا للعبث في الأرض مستبيحين أرواح المواطنين لسرقة ممتلكاتهم الخاصة فقاموا بالإستقرار على سرقة المجني عليها إلا أنها حاولت الاستغاثة والتصدي لهما لمنعهما فقامت المتهمة الثانية بتكميم فمها بوضع مناديل مخدرة فضعفت وخارت قواها لكنها لم تكتف بذلك قامت بضربها عدة ضربات على رأسها مستخدمة "فاظة" وقامت بالاستعانة بالمتهم الأول لاستكمال مخططهم فانهال عليها بالضرب بأن قام بضربها عدة ضربات مستهدفة رأسها "شومة" كادت أن تزهق روحها.



وجاء في أقوال المجني عليها، 67 عامًا، أنه حال تواجدها بمحل سكنها أبصرت المتهمين يطرق أحدهما الباب وما أن تقابلت معهما حتى تفاجئت بالمتهمة الثانية تضع على فمها مناديل مخدرة ولم تكتف بذلك بل قامت بتسديد عدة ضربات علي رأسها باستخدام فاظة فاستنصرت بالمتهم الأول لإكمال مخططهما وانهال عليها بالضرب فوق رأسها بشومة قاصدين من ذلك إزهاق روحها للتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية.