الجيش السوري يدمر أوكارًا لتنظيم "كتائب العزة" بالريف الشمالي

نفذ الجيش السوري، اليوم الإثنين، ضربات مركزة على أوكار ومواقع انتشار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "كتائب العزة"، الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في الأطراف الغربية لبلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": إن وحدات من الجيش استهدفت أوكارا وتحصينات للمجموعات الإرهابية، وذلك في إطار الرد على اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.



وأضافت أن المجموعات الإرهابية اعتدت بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة، موضحة أن الضربات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي "كتائب العزة"، وتدمير أوكار لهم كانوا يتخذون منها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.