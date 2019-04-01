الفريق يونس المصري يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض

شارك الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، بمؤتمر الطيران المدني الدولي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين.



وذلك بحضور عدد من وزراء الطيران والنقل والمواصلات ورؤساء سلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المختصين في صناعة النقل الجوي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية.



ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، كما يناقش عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى السياسات واللوائح والخطط المستقبلية التي تتعلق بصناعة النقل الجوى وتعزيز التعاون في مجال أمن وسلامة الطيران حول العالم، والتهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما يعد فرصة جيدة لطرح الرؤي والفرص الإستثمارية الخاصة بالقطاع في ظل النمو الإقتصادى الذى تشهده الصناعة من زيادة كبيرة في الحركة الجوية وتوسعات البنية التحتية للمطارات.