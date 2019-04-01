"صورة معكوسة" لأدهم سليمان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

تخطى المطرب أدهم سليمان مليون مشاهده باحدث أغنياته التي تحمل عنوان "صورة معكوسة" والتي انضمت لقائمة الأكثر مشاهده خلال أسبوع من طرحها على يوتيوب، محتلة المركز الـ14.



"صورة معكوسة" من كلمات وألحان أدهم سليمان، وتقول بعض كلماتها: "هانت ماعادش فاضل ع الفراق غير خطوتين وانتي هاتمشيهم أكيد لو بعد حين وأنا بس مستني اليقين إننا مفارقين كنت عاصي م البداية عشان بعاند ف القدر الله بعت لي 100 رسالة أن قلبك من حجر كنت أعمى باختياري عن حقيقتك مهما كان سعات يكون البعد درجة عالية جدا م الإيمان اللي باقي مني يادوب نظرة عيون مليانه خوف كلمة تاهت واتخنق فيها الحروف كأنك صورة معكوسة على الميه وباجي ألمسها مش بشوف كنت عاصي م البداية عشان بعاند ف القدر الله بعت لي 100 رسالة إن قلبك من حجر".