أمريكا تسلم فيتنام 6 زوارق دورية

قالت السفارة الامريكية في هانوي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة سلمت 6 زوارق دورية قيمتها 12 مليون دولار لخفر السواحل الفيتنامي، وذلك في ظل دفء العلاقات بين العدوين السابقين.



وستضاف هذه الزوارق إلى 12 زورقا آخر للدورية من طراز ميتال شارك وزورق سريع قدمتها الولايات المتحدة إلى فيتنام خلال العامين الماضيين.



وقالت السفارة في بيان: "تسليم زوارق الدورية هذه يمثل تعزيزا للتعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام في مجالات إنفاذ القانون البحري والبحث والإنقاذ البحري وعمليات المساعدة الإنسانية البحرية داخل المياه الإقليمية في فيتنام والمنطقة الاقتصادية الخالصة".



ومنذ خروجها من عقود العزلة الدبلوماسية، في أوائل التسعينيات، تحرص فيتنام على تحسين العلاقات مع القوى الكبرى ودول المنطقة لتحقيق التوازن مع علاقاتها الشائكة تاريخيا مع جارتها العملاقة الصين، التي تتشابك مطالبها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي مع مطالبات فيتنامية.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندي رست في ميناء بمدينة دانانج بوسط البلاد، اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق أربعة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.



وتطالب الصين بالسيادة على 90% من بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر، الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة تريليونات دولار سنويا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغل اجتماعا مع مسئولين فيتناميين لعرض تصدير أسلحة أمريكية، وذلك قبل قمة هانوي التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير.