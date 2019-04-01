"تجارة طنطا" تحتفل بتخريج الدفعة 45 بحضور رئيس الجامعة

شارك الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، في احتفالية كلية التجارة، بمناسبة تخريج الدفعة الخامسة والأربعين من طلابها لعام 2017 2018، والتي تحمل اسم الدكتور محمد يس عبد اللطيف، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد محمد مصطفى عبد الدايم المستشار العسكري بمحافظة الغربية، والدكتور عادل الميهي عميد الكلية، ووكلاء الكلية.



في البداية كلمته وجه الدكتور مجدي سبع التحية للطلاب الخريجين، مؤكدا أنهم البنية الأساسية للوطن مطالبا إياهم بضرورة الاستمرار في التعلم والتزود بالمعرفة خاصة بعد أن أصبح طريق النجاح واضح المعالم، وأن يتخذوا من أساتذتهم قدوة ونبراسا للعلم وأن يسيروا على نفس دربهم في العلم.



وأعلن د."سبع" أن جامعة طنطا تقدم منح مجانية لطلاب الكلية الأوائل لدراسة دورات في تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية لتنمية مهارات الطلاب ودعم قدراتهم لمواجهة سوق العمل.



ومن جانبه قدم الدكتور الرفاعى مبارك التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم لكونهم القوة الحقيقية وراء تحقيق نجاح أبنائهم، موجها جميع الخريجين بضرورة التحلي بالعلم والمعرفة، مشيرا إلى أن تخرجهم لا يعد نهاية الطريق ولكن بدايته لتحقيق رفعة الوطن.



وأشار الدكتور عادل الميهى إلى أن حفل الخريجين لهذا العام يحمل طابعا خاصا حيث يكرم لأول مره أوائل خريجين شعبة نظم المعلومات الإدارية وأيضا أوائل خريجين الدكتوراه في الدراسات العليا المهنية.



وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين من طلاب الكلية وطلاب الدراسات العليا بإهدائهم شهادات التقدير، كما شمل التكريم أسر شهداء العمليات العسكرية من أبطال القوات المسلحة أبناء الكلية، وأيضا أسرة الدكتور محمد يس عبد اللطيف الذي وافته المنية العام الماضي.