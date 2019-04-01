روبرتسون: عازمون على نفس الإصرار كل مباراة لتحقيق لقب الدوري

أكد ​آندي روبرتسون مدافع فريق ​ليفربول​ ​ على إيمان لاعبي فريق الريدز في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة وتحقيق لقب بطولة الدوري الذي غاب عن قلعتهم، موضحا أن مرونتهم تعني أنهم لن يتخلوا عن تحقيق النتيجة المرجوة حتى صافرة النهاية في كل مباراة.





وقال روبرتسون: "نحن نعلم أن لدينا الطاقة، ونعلم أن لدينا الإصرار لنستمر حتى النهاية في كل مباراة. مستويات اللياقة البدنية لدينا هي الأفضل في هذه المرحلة من الموسم، لذلك نعرف أننا نستطيع الاستمرار حتى النهاية."





وأضاف: "في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى القليل من الحظ وقد حصلنا عليه ولكن حتى عندما كنا نمر بأوقات عصيبة في الشوط الثاني، ما زلنا نعتقد أننا سنكسب المباراة وهذه هي العقلية التي لدينا. جدول الدوري هو كل ما يهم. العروض لا تهم حقًا في هذه المرحلة من الموسم طالما نفوز".