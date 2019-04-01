في أول أبريل.. "الستات" تتحدث عن أشهر أكاذيب الرجال

يعد اليوم، الأول من شهر أبريل، والذي يعرف في كل العالم بـ "كذبة أبريل"، حيث يتبادل البعض بينهم المقالب وتأليف القصص غير حقيقية ونسبها لكذبة أبريل، تلك العادة التي يمارسها الأغلبية في مختلف العالم دون معرفة سبب ظهورها أحيانًا.



هناك أصول تاريخية لكذبة أبريل تتمثل في عدة قصص معينة وحقائق حول هذا الشهر وسبب اختياره للكذب، فإحدى النظريات ترجعها للعام 1582، وهي السنة التي اعتمدت فيها فرنسا تقويم"Gregorian"، وتم الإعلان عن تحول رأس السنة الميلادية، مما جعلهم يطلقون عليهم الكاذبين، وانتقلت بعدها لجميع انحاء أوروبا.



اعتادت النساء على بعض من الكذبات الأشهر لدى الرجال، والتي تعتبر الأكثر انتشارًا في العام كاملًا، لا سيما شهر أبريل فقط، فما عن الكذب في هذه الأيام بالتزامن من أول يوم بأبريل.



سألنا "الستات" عن تجربتهم مع أشهر كذبات رجالهم عليهن، فكان أبرزها "أنا عيني مابتشوفش غيرك"، قالت ياسمين محمد إن أشهر كذبة لدى الرجال هي قولهم المستمر لكونهم لا يرون سوى شريكتهم، رغم استمرارهم في محاولة الاطلاع.



"أنا ماتصلتش بيها هي اللي كلمتني"، كانت أزمة عايدة حسن مع خطيبها هو استمراره في تبرير خيانته بأنه لم يكن هو المتصل بالفتيات، بينما هن من أتصلن به، تلك الكذبة الأشهر من وجهة نظرها.



أما الكذبة الأشهر بالنسبة لإسراء ابراهيم الفتاة العشرينية هي جملة معينة لدى أغلبية الرجال "أنا منفعكيش أنتي تستاهلي واحد أحسن مني"، تلك التي اعتادت الفتيات على سماعها من شريكهم وقت الفراق.



أضافت أن هناك من الرجال من يتهربون من اتهام الخيانة بردهم على شريكتهم قائلين "دي زى اختى"، بجانب محاولتهم في الخروج من مأزق النظر بجملة "مخدتش بالي شكلها ايه".



"أنتي أجمل ست في العالم"، من وجهة نظر لبنى فؤاد بإن أشهر كذبة لدى الرجال جملة أن امرأته هل الأجمل بالعالم، في حين أنه يمكن أن يقول هذه الجملة لأكثر من واحدة في وقت واحد، بينما شيماء محمد أعتبرت أن أشهر كذبات الرجل هي جملة حبيبها لها "يابت آنتي مراتي".

