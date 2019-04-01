ورش لذوى القدرات الخاصة بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، وفى إطار إهتمام الفرع بدمج ذوى القدرات الخاصة بجميع الأنشطة ولليوم الثانى على التوالى يواصل قصر ثقافة المنيا ورشة متنوعه لإخراج أشغال فنية بالشرائط مع ذوى القدرات الخاصة بمدرسة الأمل للصم والبكم قام بها مسئولى نادى المرأة بالقصر.



وأقام بيت ثقافة ابوجرج محاضرة بعنوان "قيمة المواطنة بالمجتمع المصري" بمدرسة الشيخ مصطفي عبدالرازق الإعدادية بنات بأبوجرج قدمها محمود نجاح وماهو تعريف الوطن ومفهوم المواطنة وأسس المواطنة والقيم الداعمة لها والإنتماء وحب الوطن وتفعيل المواطنة علي مستوي الفرد والأسرة والمجتمع.



وناقشت مكتبة العمارية الغربية نشاطا ثقافيا بمقر المكتبة كتاب "فاطمة الزهراء" للكاتب محمد عطيه خميس مع طالبات مدرسةعلى سيد الإبتدائية تناولت امينة المكتبة شرح مولدها ونشأتها ونسبها وقصة زواجها من أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وأسباب تفضيله الزواج منها دون غيرها، وأبنائها وكيفية تربيتها لهم، وصفاتها وأخلاقها وأعمالها الصالحة وفضلها ومكانتها فى الإسلام وفضلها بين نساء العالمين وقربها إلى قلب أبيها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتكريم الله لها بجعلها إحدى سيدات نساء العالمين الأربعة وبتنزيله سبحانه فى فضلها آيات كريمات من القرآن تتلى إلى يوم القيامة.



وقدمت مكتبة إسحاق كتاب عائشة بنت طلحة للكاتب كمال بسيونى تناول الكتاب عائشة ابنة طلحة الخير، نسبها ونشأتها فكانت يُضرب بها المثل في العلم والأدب والكرم فكانت عائشة أم المؤمنين خالتها وأحبها إليها، وتطبعت على علمها وأدبها، فقد تتلمذت علي يديها وروت عنها الحديث النبوي الشريف، وحديثها مخرج في الصحاح.