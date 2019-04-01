وزارة الثقافة تكرم عددا من الرموز النسائية في يوم المرأة المصرية غدًا

تكرم وزارة الثقافة، غدا الثلاثاء، عددا من الرموز النسائية اللائي أسهمن في الحركة الثقافية والفكرية على الساحتين العربية والدولية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، في "ملتقى الكاتبات"، الذي يقام الساعة السادسة مساء غد بمقر المجلس الأعلى للثقافة في ساحة دار الأوبرا.



ويتحدث في افتتاح الملتقى الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والأديب يوسف القعيد، وتدير جلسات الملتقى الكاتبة هالة البدري.



وذكر المجلس الأعلى للثقافة - في بيان اليوم الإثنين - أن من المكرمات: الكاتبة والروائية إحسان كمال، الكاتبة الصحفية الكبيرة إقبال بركة، الناقدة الدكتورة أمينة رشيد، الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، الكاتبة والأديبة زينب صادق، الدكتورة سامية الساعاتي أستاذة علم الاجتماع، الروائية والكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد، الدكتورة علياء شكري أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذة الإعلام، الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة النقاش، الروائية الدكتورة فوزية أسعد، الكاتبة المسرحية فوزية مهران، الكاتبة الكبيرة وفية خيري، المؤرخة الكبيرة الدكتورة نللي حنا، والدكتورة هدى وصفي أستاذة الأدب والمسرح وسيتم إهداء المكرمات أو من يمثلهن درع المجلس الأعلى للثقافة.



وأوضح أن الاحتفالية تتضمن مداخلات نقدية يتم خلالها تسليط الضوء على نماذج من إبداعات عدد من الكاتبات المصريات من بينهن: إعتدال عثمان وكلمة تحت عنوان (الخطاب الأدبي النسوي بين سلطة الواقع وسلطة التخييل)، الدكتورة أماني فؤاد: "الرواية والنسوية"، الدكتورة عزة بدر "جماليات السرد الروائي في التعبير عن الذات والمجتمع قراءة في رواية حاجز أمواج لفوزية مهران، ورواية "لا تسرق الأحلام" لزينب صادق، والدكتور محمد الشحات "الهوية النسائية في القصة القصيرة في مصر: مساءلات في سوسيولوجيا النّوع والخطاب في النصف الأول من القرن العشرين"، ومصطفى عبدالله "قراءة في إبداعات إحسان كمال"، الدكتورة منى طلبة وهدايت عبدالنبي" قراءة في دور فوزية أسعد على الساحتين العربية والدولية".