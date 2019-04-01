محافظ مطروح يشدد على وقف أعمال البناء بكورنيش الأبيض

شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على وقف جميع أعمال البناء الخاصة بالمواطنين بمنطقة طريق كورنيش الأبيض الجديد، والذي يجري تطويره حاليًا لمراجعة ملكية الأراضي حفاظًا على أملاك الدولة والمواطنين، منعًا للعشوائية ودراسة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم العائد منها للصالح العام والأجيال القادمة.



وحذر محافظ مطروح المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي والعقارات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، دون وجود أي تعاقدات مع المحافظة، أو سند قانوني للجهة المعلنة، موضحا انه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الشركات الوهمية.



وطالب المحافظ المواطنين بالرجوع إلى إدارات الأملاك بمجالس المدن والديوان العام للتحقق من قانونية الموقع المراد التعامل عليه من عدمه تحقيقا لسلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وحرصا على أموالهم وكى لا يقعوا فريسة للنصب والإحتيال من خلال مثل هذه الإعلانات الوهمية.



وأكد المحافظ على تشجيع الاستثمار الجاد وفق الإجراءات والضوابط القانونية التي حددتها المحافظة ووزارة الاستثمار، التي تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري والسياحي، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.