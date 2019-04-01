رئيس البرلمان التونسي يبحث مع "جوتيريش" تطورات الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد المرافق له آخر تطورات الأزمة الليبية.



وأكد الأمين العام -في بيان لمجلس النواب التونسي اليوم الإثنين- على دور تونس المحوري في إنجاح مبادرة السلام في ليبيا، ودعم جهود الأمم المتحدة في المنطقة رغم صعوبة الأوضاع في ليبيا.



وأشاد بالشعب التونسي الذي أثبت خلال مختلف المراحل تضامنه وإنسانيته، مثمنًا دوره في استقبال أكثر من 3ر1 مليون لاجئ ليبي خلال الأزمة الليبية، ومؤكدًا مواصلة الأمم المتحدة دعمها للانتقال الديمقراطي التونسي.



من جانبه، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن التسوية في ليبيا لا يمكن أن تكون إلاّ عبر الحوار الليبي - الليبي دون أي تدخل أجنبي، منوّهًا بتقدم المبادرة الأممية لتجاوز الأزمة الليبية.



وقدّم رئيس المجلس من جانب آخر عرضًا عن المؤسسة التشريعية التونسية ودورها في تنفيذ أحكام الدستور وإرساء الهيئات الدستورية والقضائية، مشيرًا إلى التعددية الحزبية وانفتاح البرلمان على المجتمع المدني والإعلام تعزيزا لخيار الديمقراطية التشاركية.