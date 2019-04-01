القبض على عاطل بحوزته 14 لفافة هيروين بكفر الزيات

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادي سالم رئيس المباحث، بالقبض على عاطل وبحوزته 14 لفافة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والقوة المرافقة له، من ضبط "أ ع م" 32 سنة وبحوزته عدد 14 لفافة هيروين.



تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.