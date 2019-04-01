دورتموند يصدم منتخب المغرب قبيل نهائيات كأس إفريقيا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني غياب مدافعه المغربي أشرف حكيمي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، لتصبح مشاركة اللاعب مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة محل شك.



وأصيب "حكيمي" في مباراة بوروسيا دورتموند الأخيرة، أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني، بعد أن حل بديلًا لزميله عبدو ديالو في الشوط الثاني.



وقال دورتموند في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن "حكيمي" كسر في مشط الرجل وسيبتعد حتى نهاية الموسم، وهو ما سيرجح خضوعه لعملية جراحية في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب بيان النادي.



وتأكد بذلك غياب "حكيمي" عن بقية مباريات دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم، فيما تترقب الجماهير المغربية موقف اللاعب من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل.



يذكر أن "حكيمي" انضم لبوروسيا دورتموند مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من نادي ريال مدريد، وشارك مع الفريق الألماني في 21 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.