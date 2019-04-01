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حوادث
الإثنين 01/أبريل/2019 - 03:30 م

النيابة تأمر بضبط المتهمين بتعذيب "طفل المرج" وعرضه على الطب الشرعي

النيابة تأمر بضبط
داليا عبد الباسط
dostor.org/2575199

أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرج، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان الاعتداء على الطفل جنسيًا من عدمه.

وقال والد الطفل إنه اصطحب نجله لصلاة الجمعة بالمسجد، وفجأه اختفى نجله، وبعد يومين من البحث عنه اتصل به أحد من الجيران وأخبره بأن نجله عثر عليه مقيدا وعلى جسده آثار ضرب وتعذيب بأماكن حساسة، ولأن نجله لا يستطيع التحدث لم يعلم منه ما حدث له.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "ع. م" يفيد باختطاف طفله والعثور عليه مقيدا وعلى جسده آثار تعذيب وضرب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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