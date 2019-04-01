تصعيد جديد من إدارة الزمالك ضد حسام وإبراهيم حسن

كشفت تقارير تفيد عن تلقي لاعبي فريق ​الزمالك​ تعليمات مباشرة من مسؤولي مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم مصافحة ​حسام حسن​، المدير الفني لفريق ​سموحة​، وشقيقه ​إبراهيم حسن​، في المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري المصري.





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفريق السكندري، يوم الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ24 من بطولة ​الدوري المصري لكرة القدم​.





وتأتي تعليمات مسؤولي الزمالك للاعبين، بعدم مصافحة التوأم نتيجة خلافهما مع رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور في الفترة الماضية، وتم تحذير اللاعبين من الاحتكاك بالتوأم خلال أحداث المباراة.