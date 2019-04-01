تصعيد جديد من إدارة الزمالك ضد حسام وإبراهيم حسن
شارك الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، في إحياء يوم الأرض الفلسطيني بدار الأوبرا بمسرح سيد درويش، اليوم الأحد. وأكد الشيخ محمد خشبة، أن القدس من ...
نظمت فرقة قصر ثقافة أسوان، عرضًا مسرحيًا بعنوان "أمير الجنوب" بمسرح قصر الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر الجميلى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية سابقًا، والناقدة لمياء أنور والشاعر، والناقد ...
قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمحل تجاري، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة. تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، ...