ورطة جديدة لـ «الجبلاية» بسبب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يبدو أن أزمة ملعب "برج العرب" لازمت الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل الفترة الأخيرة عقب اختياره لاحتضان القمة بين الأهلي والزمالك للجولة السابعة عشر المؤجلة من منافسات الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.





الأزمة التي تجددت أن برج العرب سيحتضن لقاء الأهلي والاتحاد السكندريفي الدوري غداً الثلاثاء، مما جعل الإدارة الحمراء تتحفظ على استمرار قرار الجبلاية باللعب عليه، لسوء أرضيته، خاصة أنه من المتوقع هطول أمطال يوم الغد بحسب ما ذكرته الأرصاد الجوية.





هطول الأمطال سيناريو يخشى منه الأهلي عقب حدوثه في مباراة القمة، وجعله يتأخر عن صدارة الدوري بفارق نقطتين، وتصدر نادي الزمالك برصيد 54 نقطة.





ويسعى الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني بعدم تفويت الفرصة أمام الاتحاد وحسم الفوز وحصد الثلاث نقاط، لماحقة الزمالك وتصدر الدوري بشكل مؤقت.





الجبلاية غير مدرك بحجم الأزمة، والتي أرسل الاتحاد الافريقي خطاباً على إثرها للتنبيه عن سوء أرضية الملعب، وعدم صلاح أرضيته لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا 2019 عليه، وهو الخطاب الثاني للكاف في أقل من 10 أيام يطالب فيه الجبلاية بتغيير الملعب.





حتى خرج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات تلفزيونية، مستعجبا من قرار الكاف قائلاً: "متعجب للغاية ومندهش مما يحدث. هذا الأمر يعد غريبا للغاية ولم يحدث من قبل".





على الطرف الآخر لم يصمت الاتحاد السكندري مطالبا أنه في حال تغيير الملعب، ستكون المباراة بجمهور زعيم الثغر، مما جعل الجهات الأمنية ترفض حضور العدد المطلوب من قبل النادي.