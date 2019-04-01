"باشات" يستعرض تجربة زيارته للعراق للمشاركة في مؤتمر "عالم بلا إرهاب"

قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، إنه شارك في مؤتمر "عالم بلا إرهاب" الذي نظمه تيار الحكمة العراقي بحضور سماحة السيد عمار الحكيم رئيس البرلمان العراقي ورئيس الحكومة العراقية السابق، والفريق الركن سعيد العلاقي رئيس جهاز المخابرات الحربية العراقية ولفيف من السفراء الدبلوماسيين، وشارك في المؤتمر وفود من أكثر من عشرين دولة عربية وافريقية منهم نواب سياسيين واساتذة جامعات ورجال دين من المسلمين والمسيحيين ونواب ومندوبين من جامعة الدول العربية.



وأضاف باشات، أن المؤتمر تضمن ورش عمل حول المال والإعلام، وكذلك تجربة العراق في مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش، مشيرا إلى أن إسم المؤتمر عالم بلا إرهاب وهو مثير للانتباه فالعالم كله يعاني من الإرهاب، فكان هذا المؤتمر نقطة حوار بين الحاضرين ومناقشة الطرق والآليات للوصول إلى تفعيل هذا الإسم.



وتابع نائب المصريين الأحرار: أنه قام كممثل للبرلمان المصري وكعضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب المصري، وأحد أعضاء هذا المؤتمر بشرح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب ومقاومته أمام المؤتمر.



وقال حاتم باشات: إن المؤتمر كان تجربة مهمة جدا فى مشاهدة الواقع الذي تعيش فيه دولة العراق الشقيقة ومدى المعاناة التي كانت تعيشها قبل الانتصار على داعش حيث أن الوضع الأمني أفضل بكثير مما كان وكان الهدف من المؤتمر الانفتاح العراقي في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.