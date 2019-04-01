تفاصيل لقاء "عبدالعال" برئيس جمهورية بوروندي

فى إطار زيارته الرسمية لبوروندى على رأس وفد برلمانى، التقى الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له بـ"بيير نكورونزيزا" رئيس جمهورية بوروندى.



فى مستهل اللقاء أعرب "عبد العال" عن عميق شُكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البرلمانى المصرى منذ بدء الزيارة إلى بوروندى، ونقل إليه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على عمق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات، خاصة وأن مصر أول دولة اعترفت ببوروندي بعد الاستقلال وأقامت معها علاقات دبلوماسية.



وأكد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرًا إلى أنها أول زيارة لرئيس برلمان مصري إلى دولة بوروندي، مما يكسبها أهمية خاصة في العلاقات بين البلدين. كما قدم له التهنئة بمناسبة تأهل بلاده لكأس الأمم الأفريقية.



وأكد الدكتور "عبدالعال" على أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها تحقيق تكامل إفريقي يدعم ويحفز من جهود التنمية المستدامة فى جميع أرجاء القارة، ويُرسى دعائم الأمن والاستقرار، فى ضوء تحديات مشتركة تواجهها دول القارة.



وشدد الدكتور على عبد العال، حرص مصر لتعميق علاقات التعاون مع دولة بوروندى الشقيقة، ودعمها فى كافة المحافل الدولية، والحفاظ على استقلالية القرار الوطنى فى بوروندى، وترسيخ الأمن والاستقرار فى ذلك البلد الشقيق.



من جانبه، أعرب بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندى عن اعتزازه باستقبال الدكتور على عبد العال والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، مشيدًا أيضًا بالدور المصرى الداعم لاستقرار وتنمية بوروندى، وأكد على أن بوروندى تتطلع إلى أن تسهم الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى فى دفع جهود التكامل والتنمية فى جميع أرجاء القارة. ودعا إلى مزيد من الاستثمارات المصرية في بوروندي.



وأعرب عن تفاؤله باقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالقاهرة وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب بلاده لهذه النهائيات.