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الإثنين 01/أبريل/2019 - 02:08 م

بلومبرج: ترامب خسر دعم مصر والسعودية في "صفقة القرن"

ترامب
ترامب
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2575065

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية من شأنه يضيع صفقة القرن.

وتابعت أن ترامب يناضل من أجل حشد الدعم العربي لخطة السلام التي طال انتظارها، ولكن قراره الأخير لدعم إسرائيل يعني إنهاء هذا الدعم.

وأشارت إلى أن ترامب من خلال اعترافه السيادة الإسرائيلية على الجولان دفع حلفاءه العرب الذي يعتمد عليهم إلى الزاوية، وجاء قراره بعد أن أغضب العالم العربي بالفعل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع المعونات عن الأونروا.

وأوضحت أنه من غير المرجح أن تتجاهل كل من مصر والسعودية أزمة الجولان وينخرطان وراء المقترح الذي صاغه جاريد كوشنر صهر ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال بول سوليفان خبير شئون الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون "إعطاء العرب لكمة الجولان لن يساهم في وصولهم إلى طاولة المفاوضات، فترامب بهذا القرار يظهر عدم احترامه لهم، وخسارته معهم ستكون هائلة".

وتابع "مصر والسعودية أكبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وهما ضروريتان لإنهاء أي صفقة، وترامب لديه فرصة ذهبية خلال زيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن يوم 9 أبريل الجاري، لإقناعه باتفاقية السلام وغض النظر عن ما حدث في سوريا".

بينما قال مايكل ستيفنز الباحث في دراسات الشرق الأوسط بمعهد الخدمات المتحدة الملكي في لندن "من موقف الدول العربية لا يمكن الاستمرار في قبول التنازلات لتمرير الصفقة، فالولايات المتحدة وإسرائيل يغيرون قواعد اللعبة من جانبهم فقط".

وأشارت الوكالة إلى أن الإدانة العربية لقرار ترامب بشأن الجولان كانت سريعة للغاية، وكذلك رد الفعل الأوروبي، فالنسبة للعرب ما فعله ترامب انتهاك للأراضي العربية، وللأوروبيين اعتبروا ما فعله ترامب هو استعداد لاختراق القانون الدولي وعقود من البرتوكول الدبلوماسي.

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