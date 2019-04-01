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الإثنين 01/أبريل/2019 - 02:08 م

المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تحث بروناي على عدم التوسع في عقوبة الإعدام

ميشيل باشيليت مفوضة
ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة
dostor.org/2575064

حثت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطنة بروناي على عدم تبني سياسة موسعة لعقوبة الإعدام تشمل الزنا والمثلية الجنسية.

وتأتي هذه المطالبة قبل يومين من دخول القانون الجنائي المعدل بالسلطنة حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.
وقالت باشيليت اليوم الاثنين:"يتعين ألا ينتهك أي تشريع قائم على الدين حقوق الإنسان"، مضيفة أن "حقوق الإنسان لا تتعارض مع الدين- وفي الواقع، التفسير البشري هو الذي يخلق التوترات".

وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون الجنائي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا انتهت إلى توسيع الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام لتشمل أيضا الاغتصاب، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج للمسلمين، والحرابة، وسب النبي محمد.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السياسة الجديدة، التي تتضمن عقوبة الرجم، تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي لا يقبل عقوبة الإعدام إلا إذا كانت لمدانين بالقتل عن تربص والقتل العمد.

وعرضت باشيليت أن يساعد مكتب الأمم المتحدة بروناي في تطوير سياسة لا يتعارض فيها الدين مع حقوق الإنسان.

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