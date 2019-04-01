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الإثنين 01/أبريل/2019 - 02:07 م

مصر تفوز بمقعد اللجنة الدولية الإفريقية للعلوم البحرية باليونسكو

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
أ ش أ
dostor.org/2575063

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، برئاسة اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية التابعة لليونسكو (IOCAFRICA) لدورة ثانية ولمدة عامين حتى 2021.

وقال عبدالغفار -في تصريح اليوم الإثنين- إن فوز مصر بهذا المقعد يعد إضافة جديدة لملف مصر الإفريقي المتميز على المستوى العلمي، ويعد حافزًا لإحراز المزيد من النجاح على الصعيدين الإفريقي والدولي.

من جهتها.. قالت الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إنه تم انتخاب الدكتور محمد سعيد الأستاذ بالمعهد رئيسا للجنة الدولية، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة للجنة والذي عقد في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 25 وحتى 27 مارس الماضي، كما فازت نيجيريا ومدغشقر والسنغال بمنصب نواب الرئيس.

وأوضحت "خليف" أن اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا ودول الجزر المجاورة هي هيئة فرعية للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ومسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير وتنسيق البرامج البحرية للجنة العلمية والبحثية، وخدمات ورصد المحيطات وتنمية القدرات والأنشطة ذات الصلة في إفريقيا.

يشار إلى أن الجمعية العامة للجنة تجتمع كل عامين لعرض الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العامين السابقين، وإعداد خطة عمل للعامين القادمين وانتخاب هيئة مكتب اللجنة والذي يتكون من رئيس اللجنة، بالإضافة إلى 3 نواب للرئيس، وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن 22 دولة إفريقية وبعض المنظمات الدولية مثل: منظمة الزراعة والأغذية (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وهيئة غرب المحيط الهندي للعلوم البحرية (WIOMSA) وغيرها من المنظمات الدولية.

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