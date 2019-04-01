روسيا تبني مفاعلات نووية جديدة في الصين مايو القادم

أعلن نائب رئيس شئون المشاريع بمؤسسة (روس آتوم) الروسية الحكومية أليكسي بانيك أن بلاده ستبدأ في بناء مفاعلات للطاقة النووية في الصين في مايو 2021.



أضاف بانيك بأنه وفقا للعقد بين موسكو وبكين، فإن تاريخ وضع حجر الأساس في المحطة النووية الصينية (تيانوان-7) سيكون في مايو 2021، موضحا أن حجر الأساس للوحدة الثالثة لمحطة الطاقة النووية (سويدابو) ستكون في نهاية 2012، منوها بأن روسيا ستضع أيضا حجر الأساس لبناء مفاعلات نووية أخرى في الصين".



وكانت روسيا والصين قد وقعتا في يونيو الماضي، بحضور الرئيس الروسي والزعيم الصيني، أربع اتفاقيات إطارية في المجال النووي من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل نيوتروني سريع على أراضي الصين وإنشاء المفاعلات السابع والثامن في محطة الطاقة النووية "تيانوان"، كما يتم التخطيط لتشغيل المفاعل رقم 7 عام 2026، والمفاعل رقم 8 في عام 2027.



يذكر أن محطة تيانوان الكهروذرية تعتبر اليوم المشروع الأكبر ضمن التعاون الروسي الصيني، وقد تم في عام 2007 بناء وحدتي الطاقة الأولى والثانية، وتبلغ قدرة كل منهما 1000 ميجاوات.