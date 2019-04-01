يوفنتوس يعلن عن غياب ​ليوناردو سبيناتزولا أمام أياكس

أعلن المدير الفني لنادي ​يوفنتوس​ الإيطالي ​ماسيميليانو أليغري​ أن الظهير الأيمن ​ليوناردو سبيناتزولا​ Leonardo Spinazzola، سوف يغيب لمدّة 15 يوما عن الملاعب بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن لقاء أياكس الهولندي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف أرينا.





وجاء إعلان أليغري عن إصابة سبيناتزولا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة كالياري يوم غدٍ الثلاثاء في الدوري الإيطالي.





وسيغيب سبيناتزولا مدافع أتالانتا السابق أيضا عن مباراة ميلان يوم الجمعة المقبل في الكالتشيو على ملعب أليانز ستاديوم.



