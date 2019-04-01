أمهات المختطفين باليمن تكشف عن انتهاكات بحق محتجزين داخل سجن بعدن

كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين -منظمة أهلية حقوقية- اليوم الإثنين، عن ممارسة انتهاكات بحق محتجزين داخل أحد سجون عدن التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا كعاصمة مؤقتة.



وقالت الرابطة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن "الانتهاكات بحق أمهات المختطفين وأمهات المعتقلين، تستمر من قبل إدارة سجن بئر أحمد بمحافظة عدن، دون رادع قانوني أو إنساني لها".



وأضافت أنه أثناء زيارة الأمهات لأبنائهن المعتقلين أمس الأحد، تم منع الرجال من زيارة أقاربهم المحتجزين بعد ساعات من الانتظار على بوابة السجن.



وطالبت الرابطة الحقوقية، بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم أوامر إفراج عنهم من النيابة، في الوقت الذي تماطل الجهات المعنية بإطلاق سراحهم.



وتدير سجن بئر أحمد في عدن قوات من الحزام الأمني، التي تشكلت خلال الحرب، وتتهم بأنها تتلقى الدعم من الإمارات العربية المتحدة، الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية.